Agricultorii, fermierii și pasionații de agricultură din Maramureș primesc o veste bună: Caravana Agraria vine aproape de ei, aducând expoziția Agraria 2026 la Jucu, Cluj, între 23 și 26 aprilie 2026. Organizatorii DLG Markets South East Europe, alături de partenerii NHR Agropartners și PRIMO Furaje, au pregătit invitații gratuite pentru locuitorii din localitățile prin care a trecut caravana.

Locuitorii din orașe și comune precum Săcel, Vișeu de Sus, Leordina, Petrova, Ocna Șugatag, Șomcuta Mare, Satulung sau Băsești pot obține invitațiile de la sediul primăriilor locale. Fiecare invitație oferă acces gratuit, o singură dată, pentru o persoană, la expoziția care va aduna cele mai noi echipamente, tehnologii și produse pentru agricultură.

Pentru cei care nu mai găsesc invitații fizice, organizatorii au pus la dispoziție și o înregistrare online: completând datele pe https://xtag-event.com/agraria2026/, participanții primesc pe email un cod QR care le garantează accesul gratuit la expoziție. Copiii, elevii, studenții și pensionarii beneficiază de acces gratuit, iar evenimentul promite să fie o oportunitate pentru întreaga comunitate de a descoperi noutățile în domeniul agricol.

Caravana Agraria continuă astfel să conecteze fermierii din întreaga țară, aducând informații, produse și soluții practice direct în comunități, în spiritul tradiției de a susține agricultura românească. Organizatorii recomandă să urmărească postările oficiale pentru a afla următoarele localități prin care va trece caravana.