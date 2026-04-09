Sportivii de la LPS, structură a Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Baia Mare, au obținut rezultate notabile la Campionatul Național de Aruncări Lungi, desfășurat la Onești, în perioada 4–5 aprilie 2026.

Prima zi de concurs, dedicată categoriei U16, a adus performanțe importante pentru delegația băimăreană, confirmând munca și pregătirea intensă din ultimele luni.

Tibil Melissa a devenit vicecampioană națională la aruncarea discului, reușind să urce pe a doua treaptă a podiumului după o evoluție sigură și constantă. La rândul său, Grin Andreia a obținut medalia de bronz la aruncarea suliței, demonstrând determinare și un bun control al execuției.

Pe lângă aceste rezultate de podium, alți sportivi s-au clasat în apropierea primelor poziții. La aruncarea discului, Horgoș Ștefan a ocupat locul IV, Petrean Mădălin locul VI, Stenicică Matei locul VII, Balta Antonio locul IX, iar Avășan Ștefania s-a clasat pe locul XI. În proba de aruncare a suliței, Buteanul Ioana a terminat pe locul IV, iar Buteanu Ionela pe locul VII.

Rezultatele obținute reflectă efortul susținut al sportivilor, dar și implicarea antrenorilor Adrian Bonaț, Silvia Marta, Delia Grumaz și Melania Crăciun, care au contribuit la formarea și pregătirea acestora.

Performanțele de la Onești reconfirmă potențialul tinerilor sportivi din Baia Mare și oferă perspective încurajatoare pentru competițiile viitoare. Felicitări!