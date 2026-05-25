Un curs de calificare în meseria de tâmplar manual și artizanal organizat în Maramureș a adus o surpriză plăcută coordonatorilor: majoritatea participanților înscriși sunt femei. Programul este desfășurat de Asociația ASSOC în cadrul proiectului „Programe integrate pentru formare profesională și ocupare”.

Prima serie de cursuri a reunit persoane fără ocupație sau aflate încă în șomaj din comuna Budești, participanții desfășurând în această perioadă sesiuni practice într-un atelier specializat din localitate. Reprezentanții proiectului spun că inițiativa demonstrează că dorința de dezvoltare profesională depășește stereotipurile legate de anumite meserii considerate tradițional masculine. Femeile participante au surprins prin modul în care folosesc uneltele de tâmplărie și prin implicarea de care dau dovadă în activitățile practice.

Cursul se va încheia la mijlocul lunii iunie, însă proiectul va continua și cu alte programe de formare profesională. Înscrierile pentru viitoarele cursuri sunt deja deschise, iar activitățile vor continua etapizat până în 31 august 2028.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027.

Sursa: Asociația ASSOC