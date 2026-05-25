În perioada 18-24 mai a.c. polițiștii rutieri și de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au desfășurat pe raza județului acțiuni preventiv-reactive pentru depistarea și sancționarea abaterilor săvârșite de pietoni.

Scopul activității a vizat creșterea gradului de disciplină rutieră în rândul participanților vulnerabili la trafic, precum și prevenirea accidentelor rutiere în care aceștia pot fi implicați, motiv pentru care polițiștii le-au adus la cunoștința pietonilor principalele riscuri și vulnerabilități generate în traficul rutier de nerespectarea anumitor reguli elementare de circulație, precum și a potențialelor efecte ale acestora.

În cadrul acțiunii, polițiștii au constatat și aplicat 236 de contravenții pentru încălcarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, iar valoarea totală a acestora a fost de peste 4.800 de lei.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș recomandă tuturor participanților la trafic să respecte normele rutiere în vigoare, să adopte un comportament preventiv și responsabil și să contribuie, prin conduita lor, la creșterea siguranței pe drumurile publice.