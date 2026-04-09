Joi, 9 aprilie, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și Dinamo București, joc din cadrul etapei a 19-a din Liga Zimbrilor. Nu-i chiar ziua cadourilor, dar echipa masculină de handbal a profitat de moment și le-a oferit o mare bucurie suporterilor, pentru că Dinamo este cea mai bună echipă din țara noastră și asta de câțiva ani buni. Am spus că este un duel între ultimele două campioane ale României, iar după cum s-a jucat, chiar așa a și fost.

Când începe sezonul, majoritatea echipelor calculează cam cum poate merge treaba și tot majoritatea trag o linie când e vorba de meciul cu Dinamo. Pentru că e un club cu un buget mare, pentru că își aduce cam ceea ce dorește din intern, plus nume mari din afară (sunt și câștigători de Liga Campionilor în lot). Sigur că nu joacă bugetele, sigur că sunt tot felul de probleme peste tot, sigur că Dinamo poate invoca absența unor jucători, însă și cu ceilalți poate lua campionatul fără probleme. Până la urmă, nu e treaba noastră, am obținut punctele pe teren, cum s-a putut și cu ce am avut. Iar la final, bucurie!!!

Minaur a început senzațional, cu un 3-0 după primele minute, însă Dinamo și-a revenit din pumni și a marcat de cinci ori consecutiv: 3-5 (10). Am avut echilibru până la finaul primei părți, cu bucureștenii în avantaj de 1-2 goluri sau cu egaluri. Partea a doua a fost echilibrată la rândul ei, doar că apărarea a mers mult mai bine (la fel și Makaria), am marcat de mai multe ori și am condus. Am avut prima dată două goluri în minutul 52 (23-21), iar cu trei minute înainte de final ne-am dus la trei goluri. După cum “a curs” meciul, nu exista să pierdem punctele în aceste ultime minute și nici nu am făcut-o. O victorie care pică extrem de bine și care ne aduce “ruji în obraji” din nou.

CS Minaur Baia Mare – Dinamo București: 28-25 (14-15)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 1000 spectatori

Arbitri: Sebastian Mîrza – Cristian Nedelea (Cluj-Napoca). Observator: Adrian Eremia (Târgu Jiu)

Aruncări de la 7m: 2-4 (toate transformate). Minute de eliminare: 4-4 (Nagy, Fotache / Valdes 2; în min. 20, Nistor a primit direct cartonaș roșu)

CS Minaur: Darius-Cătălin Makaria (10 intervenții), Anton Terekhov – Robert Nagy 1, Tudor Botea 5, Mario Alberto Racolța, David Pavlov 4 (2 din 7m), Ștefan-Gabriel Cumpănici 5, Milan Kotrc 1, Ștefan Mark Adoreanu Kraiger 1, Antonio Ovidiu Bordeanu 3, Erik Leonard Pop 2, Stefan Vujic 2, Anderson Da Silva Mollino 2, Viorel Fotache, Lucas Alexandru Sabou 2, Ovidiu Ardelean (nu a jucat). Oficiali: Nuno Miguel de Melo Farelo, Mihai Ionuț Bușecan, Răzvan Pop, Raul Nistor

Dinamo: Vladimir Cupara (3 intervenții), Samir Bellahcene (6 intervenții) – Branko Vujovic 8, Ionut Nistor Ioniță 1 (din 7m), Andrei Iosif Buzle 2, Frederik Ladefoged Blazejewicz 2, Pedro Enrique Veitia Valdes 1, Nicușor Andrei Negru 1, Haniel Vinicius Langaro Inoue 1, Armin-Raoul Tăut, Daniel Stanciuc 1, Miklos Rosta 4, Andrii Akimenko 3 (din 7m), Yoav Lumbroso, Roman Dodică. Oficiali: Paulo Jose De Moura Perreira, Sebastian Bota, Jose Pinho de Souza, Louis Alfonso Santos Silva

Etapa 19

CS Minaur Baia Mare – Dinamo București: 28-25

SCM Politehnica Timișoara – “U” Cluj-Napoca: 27-26

CSM Suceava – CSM Sighișoara: 41-29

CSM Vaslui – HC Buzău: 35-29

CSM București – Potaissa Turda (vineri, 10 aprilie, 17.30, Pro Arena)

CSM Constanța va sta

Restanțe

CSU Suceava – HC Buzău (miercuri, 15 aprilie)

Dinamo – HC Buzău (sâmbătă, 2 mai)

hC Buzău – Minaur (miercuri, 22 aprilie)

Clasament

Dinamo București – 28p (585-429) – 17 Poli Timișoara – 22p (494-470) – 17 ACS HC Buzău – 22p (476-459) – 15 CSM Vaslui – 21p (514-508) – 17 Potaissa Turda – 20p (467-447) – 16 Minaur Baia Mare – 20p (454-439) – 16 CSM București – 19p (462-451) – 16 CSU Suceava – 15p (507-532) – 16 “U” Cluj-Napoca – 8p (490-543) – 18 CSM Constanța – 7p (456-505) – 17 CSM Sighișoara – 0p (452-574) – 17