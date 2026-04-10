„Începem sărbătoarea Paștilor cu celebrarea din Joia Mare, care ne aduce în mijlocul evenimentelor trăite de Isus, începând din Betánia și cu Cina cea de Taină, urmate de pătimirile Sale și astfel actualizăm misterul iubirii lui Dumnezeu pentru noi, în celebrarea de astăzi. Isus, înainte de Paști, știind că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se întoarce, i-a iubit pe ai săi până la sfârșit. În această taină a iubirii lui Hristos se află toată dinamica credinței și a proclamării evangheliei, în logica iubirii jertfitoare”, a afirmat Preasfinția Sa Vasile Bizău joi, 9 aprilie a.c. (Joia Mare), în Biserica „Sfânta Maria” din Baia Mare, unde a celebrat Vecernia unită cu Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare și Slujba Spălării picioarelor, împreună cu părintele vicar general Florin Fodoruț, părintele vicar judecătoresc Ioan Balea, părintele Mircea Indrea și părintele Iacob Talpoș (slujitorii parohiei) și un sobor de preoți din Eparhie.

„În măsura în care reușim să întrăm în logica dăruirii dezinteresate a lui Isus Hristos, reușim să trăim și misterul pascal”, a spus PS Vasile, vorbind astfel despre evenimentele petrecute în Betánia, relatate în texul evangheliei din Joia Mare (Mt 26, 2-20 – Ungerea lui Isus în Betánia): „Isus înțelege că gestul femeii care i-a spălat picioarele cu ulei scump este un gest făcut din iubire, ea dăruind ce are mai prețios. Gestul ei de gratuitate sintetizează o atitudine de viață. Avem astfel un prim element a ceea ce înseamnă slujirea, viața creștină, care este dăruirea, renunțarea la tine pentru ceva mai mult”.

Iuda este apostolul care, deși îl recunoaște pe Isus ca fiind Mesia, opune rezistență în a renunța la ideea lui despre cum ar trebui să fie Mesia și spune: Pentru ce această risipă? Căci s-ar fi putut vinde scump și să se dea săracilor.

Găsim o atitudine asemănătoare, aceea de a nu renunța la propria viziune, în comportamentul Sfântului Petru, în momentul spălării picioarelor (In 13, 3-17), atunci când spune: Mie niciodată nu îmi vei spăla picioarele. „Petru nu poate să accepte acest gest, să vadă o asemenea umilință, înjosire. Isus se coboară la atitudinea sclavului și intră în locurile cele mai murdare ale omului, în zonele cele mai întunecate ale sufletului uman. Spălând picioarele, Isus intră în tot ceea ce este mai întunecat și murdar în om, acolo unde dorește să aducă lumină, să-l facă pe om să-l iubească”, a transmis Ierarhul, invitându-i pe credincioși să treacă de la logica mercantilă la logica harului, la logica gratuității, să se abandoneze pe sine pentru a putea intra în logica divină.

În ziua în care se actualizează instituirea Tainei Euharistiei și a Preoției, Preasfinția Sa Vasile a invocat haruri de la Spiritul Sfânt peste preoții din lumea întreagă: „Îi cerem Domnului să ne dea harul statorniciei, al înțelepciunii și al slujirii din iubire”.

Arhiereul a salutat, de asemenea, prezența la celebrare a elevilor care au participat la Olimpiada Națională de Religie Catolică, „pentru mărturia pe care o dau prin faptul că îl primesc pe Hristos în inima lor și își creionează parcursul vieții, lăsându-se conduși de Mântuitorul Hristos, Cel care le va desăvârși chemarea și le va împlini viața”.