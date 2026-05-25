Bistrița a găzduit zilele acestea Semimaratonul Eroilor Invictus, un eveniment emoționant care a adus împreună militari răniți, veterani, voluntari, copii și susținători ai spiritului Invictus, într-o demonstrație de solidaritate și curaj. Potrivit organizatorilor, evenimentul nu a fost doar o competiție sportivă, ci și o celebrare a oamenilor care au învățat să lupte și să meargă mai departe indiferent de obstacole. Participanții au alergat, au mers sau au împins scaune rulante până la linia de sosire, într-o atmosferă marcată de sprijin reciproc și respect.

Reprezentanții Invictus Games Echipa României au transmis că spiritul Invictus înseamnă mai mult decât performanță sportivă: înseamnă să continui chiar și atunci când drumul devine greu și să îi ajuți pe cei de lângă tine să nu renunțe.

La eveniment au fost prezenți veterani și militari care au trecut prin experiențe dificile, dar și numeroși copii și voluntari, într-o imagine a unei comunități unite prin respect și empatie. Mesajul central al semimaratonului a fost unul simplu, dar puternic: nimeni nu trebuie lăsat în urmă.

Sursa: Armata României și Invictus Games Echipa României