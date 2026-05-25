Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, îi cere demisia ministrului Culturii, Demeter Andras, după ce a ascultat înregistrarea audio în care acesta spune că „îmi bag p(…)la în interesul național, pentru că eu sunt ungur!”.

Csoma Botond îi cere colegului său de partid să demisioneze de urgență și arată faptul că UDMR se delimitează total de un astfel de limbaj.

„Referitor la materialul audio apărut în spațiul public și atribuit ministrului Culturii, Demeter András István, UDMR se delimitează atât de limbajul vulgar, cât și de conținutul unor astfel de afirmații, incompatibile cu responsabilitatea unei funcții publice și de natură să afecteze încrederea în instituțiile statului și în valorile serviciului public.

Pentru Uniune, respectul față de interesul public, funcționarea democratică a instituțiilor și parcursul euroatlantic al României reprezintă principii clare și asumate.

Considerăm că, într-un astfel de context, demisia ministrului este gestul firesc și responsabil. Declarațiile de acest tip nu afectează doar imaginea unei persoane, ci proiectează efecte nedrepte și de durată asupra comunității maghiare și asupra reprezentării sale politice. Tocmai de aceea, este important ca responsabilitatea publică să fie asumată cu luciditate și decență.

În același timp, considerăm că această situație trebuie tratată cu echilibru și responsabilitate, fără instrumentalizare politică și fără transformarea unei controverse individuale într-un discurs care stigmatizează o întreagă comunitate etnică.

Critica unor declarații sau comportamente nu poate justifica generalizările și etichetările colective.”, a declarat Csoma Botond.

