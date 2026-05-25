Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Maramureș au participat la conferința organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Biodiversității, eveniment desfășurat în cadrul parteneriatului cu Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza”.

Activitatea a avut ca obiectiv promovarea importanței conservării biodiversității, protejarea habitatelor naturale și conștientizarea rolului esențial pe care îl are fiecare persoană în menținerea echilibrului ecosistemelor.

Potrivit reprezentanților instituției, participarea la astfel de evenimente contribuie la susținerea inițiativelor educative și a campaniilor de informare privind protecția mediului și responsabilitatea față de patrimoniul natural al județului Maramureș.

„Protejarea biodiversității reprezintă o responsabilitate comună pentru un viitor sustenabil”, au transmis reprezentanții instituției.

Sursa: Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Maramureș