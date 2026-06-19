Vineri, 19 iunie, în jurul orei 14.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au intervenit în localitatea Remeți, pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu victime.

Din primele verificări efectuate a reieșit că un bărbat de 63 de ani, care conducea un autoturism, la un moment dat, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a acroșat un autoturism, parcat în afara părții carosabile.

În urma impactului, două persoane au suferit leziuni corporale. Acestea au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.

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