Vineri, 19 iunie, în jurul orei 14.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au intervenit în localitatea Remeți, pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu victime.
Din primele verificări efectuate a reieșit că un bărbat de 63 de ani, care conducea un autoturism, la un moment dat, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a acroșat un autoturism, parcat în afara părții carosabile.
În urma impactului, două persoane au suferit leziuni corporale. Acestea au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.
Știrea inițială
Accident grav pe DN 19, între Remeți și Săpânța. O femeie din Germania, transportată cu elicopterul SMURD la spital
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