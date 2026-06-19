Traficul rutier a fost blocat vineri pe DN 19, între localitățile Remeți și Săpânța, în județul Maramureș, după ce două autoturisme au fost implicate într-o coliziune.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, circulația a fost oprită pentru desfășurarea cercetărilor la fața locului și stabilirea împrejurărilor producerii accidentului. În urma impactului, două persoane au necesitat îngrijiri medicale.

La locul intervenției au fost mobilizate echipaje de pompieri cu autospeciala de descarcerare, care au reușit să extragă victimele din unul dintre autoturismele avariate. De asemenea, un elicopter SMURD a fost solicitat pentru preluarea uneia dintre victime.

Femeia, pasageră în autoturism, a suferit răni care au impus transportarea sa cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare. Șoferul, soțul acesteia, a scăpat fără răni grave și nu a necesitat transportul la spital.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele producerii accidentului.

Reluarea circulației pe DN 19 era estimată după ora 15:45.