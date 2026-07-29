CATHARSIS – muzica care îți dă ritmul după-amiezii!
În fiecare zi, de luni până vineri, între orele 16:00 și 17:00, Alexandru Ruja vă invită la Catharsis, emisiunea de la Radio eMaramureș dedicată celor mai îndrăgite genuri muzicale.
Fiecare zi are propria atmosferă:
🎸 Luni – Rock
🎼 Marți – Blues
🎷 Miercuri – Jazz
🪕 Joi – Etno
🎤 Vineri – Oldies
O oră de muzică atent aleasă, povești și energie bună, pentru un final de zi plin de inspirație.
📻 Ascultă Radio eMaramureș pe:
- 92,8 FM – Baia Mare
- 98,1 FM – Regiunea de Nord-Vest
- 104,1 FM – zona Borșa-Moisei
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