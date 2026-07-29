CATHARSIS – muzica care îți dă ritmul după-amiezii!

În fiecare zi, de luni până vineri, între orele 16:00 și 17:00, Alexandru Ruja vă invită la Catharsis, emisiunea de la Radio eMaramureș dedicată celor mai îndrăgite genuri muzicale.

Fiecare zi are propria atmosferă:

🎸 Luni – Rock

🎼 Marți – Blues

🎷 Miercuri – Jazz

🪕 Joi – Etno

🎤 Vineri – Oldies

O oră de muzică atent aleasă, povești și energie bună, pentru un final de zi plin de inspirație.

📻 Ascultă Radio eMaramureș pe:

92,8 FM – Baia Mare

– Baia Mare 98,1 FM – Regiunea de Nord-Vest

– Regiunea de Nord-Vest 104,1 FM – zona Borșa-Moisei

Radio eMaramureș – din nou în inimile dumneavoastră!