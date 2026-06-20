Parohia Ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Borșa îi invită pe credincioși să participe duminică, 21 iunie, la un moment deosebit din viața comunității parohiale: sărbătoarea sfințirii bisericii.

Cu această ocazie, Sfânta Liturghie Arhierească va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în prezența clerului și a numeroșilor credincioși așteptați să ia parte la eveniment.

Sărbătoarea reprezintă un prilej de rugăciune, recunoștință și comuniune pentru întreaga comunitate, marcând un moment important în istoria lăcașului de cult dedicat Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Invitația este adresată tuturor celor care doresc să participe la această zi de sărbătoare și să se alăture credincioșilor din Borșa în rugăciune și bucurie duhovnicească.

Părintele paroh Ioan Timiș și Consiliul Parohial transmit un mesaj de bun venit tuturor participanților, invitându-i să fie parte a acestui eveniment deosebit din viața parohiei.