Pe 3 august 1984, Baia Mare intra definitiv în istoria sportului românesc. În cadrul Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, băimăreanca Anca Pătrășcoiu cucerea medalia de bronz în proba de 200 de metri spate, aducând României prima medalie olimpică din istoria înotului.

Performanța sportivei a reprezentat un moment de referință pentru sportul românesc și a deschis un nou capitol în istoria natației din țara noastră. Rezultatul obținut la Los Angeles a rămas unul dintre cele mai importante repere ale înotului românesc, iar numele Ancăi Pătrășcoiu este și astăzi asociat cu excelența și performanța.

Originară din Baia Mare, Anca Pătrășcoiu a demonstrat că talentul, disciplina și munca pot transforma un vis într-o realizare istorică. Medalia cucerită în urmă cu 42 de ani continuă să inspire generații de sportivi și să reprezinte un motiv de mândrie pentru maramureșeni.

Astăzi, la aniversarea acelui moment memorabil, performanța Ancăi Pătrășcoiu este celebrată ca una dintre cele mai importante pagini din istoria sportului românesc, iar Baia Mare rămâne orașul din care a plecat primul succes olimpic al înotului din România.