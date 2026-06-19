Conflictul intern din Partidul Național Liberal (PNL) se intensifică, după ce aliații lui Adrian Veștea a deschis o nouă acțiune în instanță împotriva deciziilor conducerii partidului, conduse de Ilie Bolojan.

Concret, 16 parlamentari liberali contestă două hotărâri ale Biroului Politic Național (BPN) din 15 iunie 2026, prin care erau stabilite sancțiuni pentru aleșii care ar fi votat învestirea unui eventual Guvern Veștea sau ar fi acceptat funcții în Executiv fără acordul partidului.

Reclamanții susțin că măsurile adoptate de conducerea PNL ar încălca principiul mandatului liber al parlamentarilor, prevăzut de Constituție, și ar reprezenta o formă de „constrângere politică”, întrucât erau prevăzute sancțiuni inclusiv excluderea din partid.

În acțiunea depusă la instanță, aceștia solicită nu doar suspendarea deciziilor BPN, ci și acordarea de daune morale în valoare totală de aproximativ 4 milioane de lei, sumă calculată pentru stresul suferit de fiecare dintre reclamanți.

Printre semnatari se numără: Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Prişcă, George Scarlat, Ionuţ Stroe, Mihail Veştea, Sebastian Mihai Rusu, Eduard Tatian Mititelu.

,,Am depus o cerere de suspendare de urgență a Deciziilor BPN nr. 26 și nr. 27 din 17 iunie 2026, prin care conducerea partidului a convocat, cu nesocotirea oricăror termene statutare, un Consiliu Național Extraordinar (19 iunie 2026) și un Congres Extraordinar (21 iunie 2026), cu scopul evident de a modifica Statutul partidului și de a elimina membrii și aleșii cu opinie divergentă.

De asemenea, am introdus o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Național Liberal și a președintelui partidului, prin care solicită antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâților și obligarea acestora, în solidar, la plata de 250.000 lei daune morale de fiecare reclamant, respectiv 4.000.000 lei în total”, au declarat surse din tabăra contestatarilor lui Bolojan.