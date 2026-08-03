Scăderea record a nivelului Dunării continuă să scoată la iveală descoperiri spectaculoase. În Ungaria, apele retrase au dezvăluit un posibil proiectil medieval de catapultă, dar și epava unei nave din Al Doilea Război Mondial, stârnind interesul arheologilor și istoricilor.

Artefactul, o sferă de piatră descoperită în apropierea localității Visegrád, este analizat de specialiști, care cred că ar putea proveni din timpul asediilor cetății. Dacă ipoteza se confirmă, obiectul ar putea avea o vechime de cel puțin 400 de ani, iar în cel mai optimist scenariu chiar aproape 2.000 de ani, din perioada în care în zonă exista o fortificație romană. Nu este singura descoperire făcută în ultimele zile. Nivelul extrem de scăzut al fluviului a scos la suprafață și epava unei nave din Al Doilea Război Mondial, iar autoritățile se așteaptă ca retragerea apelor să dezvăluie și alte vestigii istorice în perioada următoare.

În paralel, seceta afectează grav navigația pe Dunăre. Transportul de marfă și cel de pasageri este restricționat pe mai multe sectoare, inclusiv în zona Budapestei, iar autoritățile ungare au declarat stare de alertă din cauza deficitului sever de apă.

Meteorologii avertizează că în următoarele două săptămâni nu sunt așteptate precipitații importante, iar temperaturile ar putea ajunge până la 39 de grade Celsius, ceea ce ar putea coborî și mai mult nivelul fluviului și ar putea aduce la lumină noi descoperiri cu valoare istorică.