Proiectul cultural „Maramureș în armonii clasice” propune publicului băimărean o experiență artistică aparte, într-un decor de poveste. Duminică, 21 iunie, de la ora 20:00, grădina Coloniei Pictorilor din Baia Mare va găzdui spectacolul „Cabaret in Concert”, un eveniment care promite o seară memorabilă sub cerul înstelat al verii.

Într-o atmosferă boemă și elegantă, publicul va fi invitat să descopere universul fascinant al cabaretului european, unde rafinamentul muzicii clasice se împletește armonios cu energia, pasiunea și farmecul unor partituri celebre.

Protagonistele serii sunt soprana Diana Țugui și pianista Mira Gavriș, două artiste care vor conduce spectatorii într-o călătorie muzicală plină de emoție, sensibilitate și expresivitate, printr-un repertoriu de mare impact artistic.

Evenimentul se va desfășura în decorul intim al Coloniei Pictorilor, transformând spațiul într-o scenă în aer liber dedicată muzicii și frumosului. Organizatorii promit o combinație inspirată între eleganța interpretării clasice și spiritul vibrant al cabaretului, oferind publicului o experiență culturală deosebită.