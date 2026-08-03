Sub coordonarea Serviciului de Investigații Criminale, polițiștii efectuează căutări pentru găsirea unei tinere de 15 ani din localitatea Vișeu de Jos.

Aceasta ar fi plecat în cursul zilei de astăzi, 03 august, de pe raza localității Vișeu de Jos și nu a mai revenit.

TRANDAFIR ALINA DOINA de 15 ani are următoarele semnalmente: 140 cm înălțime, 53 de kg, păr lung de culoarea neagră, culoarea ochilor albastru.

Persoanele care pot oferi informații care să conducă la depistarea tinerei sunt rugate să sune la numărul unic de urgență – 112 ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.