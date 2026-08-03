Decizia României de a majora cota anuală de intervenție asupra populației de urși bruni la 859 de exemplare pentru anii 2026 și 2027 a atras atenția presei internaționale. Publicația italiană Fanpage a analizat măsura, în contextul incidentelor tot mai frecvente dintre oameni și urși, în special pe Transfăgărășan.

Potrivit jurnaliștilor italieni, România deține cea mai mare populație de urși bruni din Europa, în afara Rusiei. Ministerul Mediului estimează că în țară trăiesc între 10.000 și 13.000 de exemplare, conform unui studiu realizat pe baza analizelor ADN.

Articolul face referire și la tragedia petrecută în vara anului 2025, când motociclistul italian Omar Farang Zin și-a pierdut viața după ce a fost atacat de o ursoaică pe Transfăgărășan. Presa italiană amintește că turistul s-ar fi oprit pentru a fotografia animalul împreună cu puii săi, iar cazul a readus în atenție pericolul apropierii de animalele sălbatice.

De asemenea, publicația subliniază că Transfăgărășanul a devenit unul dintre drumurile europene unde incidentele cu urși sunt tot mai frecvente, în ciuda panourilor care interzic hrănirea și apropierea de animale.

În același timp, specialiști citați de presa italiană consideră că majorarea cotei de recoltare nu va elimina conflictele dintre oameni și urși. Biologii susțin că exemplarele care ajung în apropierea localităților sunt diferite de cele vizate, în general, de vânătoare și că măsurile preventive, precum gestionarea corespunzătoare a deșeurilor, interzicerea hrănirii urșilor și instalarea gardurilor electrice, ar trebui aplicate mai riguros.

Decizia autorităților române continuă să genereze dezbateri atât în țară, cât și peste hotare, între cei care consideră măsura necesară pentru siguranța populației și organizațiile care susțin că soluțiile neletale ar trebui să rămână prioritare.