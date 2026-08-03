Salvamont România a avut parte de una dintre cele mai solicitante zile din această perioadă, intervenind în 58 de cazuri în ultimele 24 de ore pentru salvarea persoanelor aflate în dificultate pe munte. Potrivit datelor transmise de Dispeceratul Național Salvamont, în urma acestor intervenții au fost salvate 61 de persoane. Dintre acestea, trei au fost evacuate cu elicopterele SMURD, după ce starea lor a impus transportul de urgență către unități medicale.

Alte persoane rănite au fost predate echipajelor Serviciului de Ambulanță sau SMURD pentru transport la spital, în timp ce unele au primit îngrijiri la fața locului ori au refuzat transportul medical.

Pe lângă misiunile de salvare, salvamontiștii au răspuns și la numeroase solicitări telefonice venite din partea turiștilor, oferind informații despre starea traseelor montane, condițiile meteorologice și recomandări pentru desfășurarea în siguranță a drumețiilor.

Reprezentanții Salvamont le recomandă turiștilor să își planifice cu atenție traseele, să se echipeze corespunzător și să țină cont de avertizările meteorologice, pentru a evita situațiile care le pot pune viața în pericol.