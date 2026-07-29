După parcursul remarcabil din ediția trecută, când a reușit să ajungă semifinalistă cu piesa „Ghost”, artista ZYA, cunoscută publicului și sub numele de Monica Sandor, își anunță oficial participarea la Eurovision 2027 cu un proiect muzical nou, spectaculos și plin de energie.

Noua piesă va aduce un sound modern, cu influențe de R&B, funk și pop, fiind gândită pentru scena Eurovision, unde ritmul, emoția și originalitatea se îmbină într-un show memorabil. ZYA promite o interpretare puternică, un concept artistic autentic și o energie care să ajungă la inimile publicului din întreaga Europă.

Monica Sandor este o artistă cu o pregătire muzicală solidă și o voce versatilă. Cântă cu aceeași naturalețe jazz, muzică ușoară, pop și alte stiluri contemporane, iar experiența acumulată pe scenă și în studio i-a consolidat identitatea artistică. Publicul o apreciază pentru sensibilitatea interpretării, tehnica vocală și autenticitatea pe care o transmite în fiecare apariție.

De-a lungul carierei sale, ZYA a demonstrat că este un artist complet, capabil să îmbine eleganța jazzului cu dinamismul muzicii moderne. Noul proiect marchează o nouă etapă în evoluția sa artistică și promite să surprindă prin prospețime, energie și un stil muzical actual.

Pentru ZYA, Eurovision reprezintă mai mult decât o competiție – este visul unei vieți. Participarea de anul trecut a fost un pas important în această călătorie, iar acum artista revine mai matură, mai încrezătoare și mai hotărâtă ca niciodată să își ducă muzica pe una dintre cele mai mari scene ale lumii.

„Cred în puterea muzicii de a uni oamenii și de a transmite emoții fără limite. Eurovision este scena la care am visat mereu, iar în 2027 voi urca pe ea cu și mai multă experiență, pasiune și determinare. Abia aștept să împărtășesc noua mea piesă cu publicul.”

Pregătirile sunt deja în desfășurare, iar echipa lucrează intens la un proiect care își propune să surprindă prin originalitate, energie și calitate muzicală. Cu o piesă nouă, un concept artistic ambițios și dorința de a reprezenta România la cel mai înalt nivel, ZYA (Monica Sandor) pornește cu încredere spre Eurovision 2027, hotărâtă să transforme acest vis în realitate.