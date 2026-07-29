Administrația unității de detenție anunță că, din cauza indisponibilității temporare a sistemului informatic, aplicația destinată programărilor online pentru vizite este momentan indisponibilă.

Reprezentanții instituției precizează că persoanele care doresc informații privind efectuarea unei vizite sunt rugate să contacteze telefonic unitatea. Totodată, toate vizitele programate în această perioadă se vor desfășura conform programării stabilite.

În același timp, din cauza problemelor tehnice, persoanele private de libertate nu vor putea utiliza serviciul de telefonie până la remedierea situației.

Conducerea instituției anunță că va reveni cu informații suplimentare imediat ce sistemul informatic va fi repus în funcțiune și le mulțumește tuturor pentru înțelegere și răbdare.