Diferențele dintre stațiile marilor lanțuri sunt reduse, de doar câțiva bani pe litru, însă acestea pot conta pentru cei care alimentează frecvent sau fac plinul, după cum arată datele de pe Monitorul Prețurilor. Motorina standard nu se mai găsește sub prețul de 10 lei/litru la principalele lanțuri.

În București, Petrom afișează un preț de 9,21 lei/litru pentru benzina standard și 10,17 lei/litru pentru motorina standard. La OMV, benzina standard costă 9,27 lei/litru, iar motorina standard este comercializată cu 10,23 lei/litru.

În stațiile MOL, benzina standard este vândută cu 9,22 lei/litru, în timp ce motorina standard costă 10,12 lei/litru. Tot la MOL, un litru de GPL este afișat la 4,55 lei.

Rompetrol afișează în stațiile din București un preț de 9,27 lei/litru pentru benzina standard și 10,23 lei/litru pentru motorina standard. În funcție de stație, GPL-ul este comercializat la prețuri cuprinse între 4,52 și 4,55 lei/litru.