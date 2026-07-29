Sunt percheziții ale procurorilor DNA la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Vizați ar fi mai mulți angajați ai instituției care se ocupă de autorizarea, controlul și monitorizarea cazinourilor și a caselor de pariuri. DNA nu a dat încă un comunicat oficial, dar surse judiciare susțin că unele câștiguri din jocuri de noroc ar fi ajuns chiar la angajați ai Oficiului.

Investigațiile sunt legate de dosarul în care fosta șefă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, Odeta Nistor, a fost arestată preventiv.

Procurorii verifică dacă și alți funcționari ai instituției au fost implicați în presupuse fapte de corupție. Surse apropiate anchetei, citate de postul public de televiziune, susțin că investigațiile vizează modul în care au fost gestionate anumite câștiguri din jocuri de noroc. Astfel, există suspiciuni că s-ar fi încercat direcționarea unor sume de bani către conturile unor angajați ai Oficiului pentru Jocuri de Noroc.

Anchetatorii ridică de la sediul Oficiului mai multe documente și alte probe. Șeful Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, Vlad Soare, a confirmat că au loc percheziții ale DNA și a precizat că acestea au legătură cu un dosar în care sunt vizați patru angajați ai instituției din direcțiile de control și autorizări.

Un control al Curții de Conturi, realizat în urmă cu doi ani, a scos la iveală că Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc nu a controlat niciun operator de jocuri online în ultimii nouă ani și are de recuperat taxe neîncasate de la operatori în valoare de aproape 200 de milioane de lei.