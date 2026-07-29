La un deceniu de la trecerea în neființă a jurnalistului și omului de televiziune Octavian Butuza, Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare îi dedică o vitrină de carte intitulată „Din inima cetății în căutarea luminii”, prin care readuce în atenția publicului personalitatea și opera unuia dintre cei mai apreciați oameni de presă din Maramureș.

Născut la 2 iunie 1957, în Baia Mare, Octavian Butuza și-a construit o carieră remarcabilă în presa scrisă, radio și televiziune, devenind o voce importantă a jurnalismului maramureșean. De-a lungul anilor, a realizat documentare dedicate identității și valorilor zonei, printre care „Maramureș, dragostea mea” (1994) și „Maramureș, pecete de etern” (1995).

Activitatea sa în televiziune a inclus funcția de redactor-șef la TV Cinemar Baia Mare, unde a realizat emisiuni precum „Radiografii în cotidian”, „Istoria, cultura, arta”, „Atitudini politice” și „Chestiunea zilei”. Ulterior, și-a continuat activitatea în radio, prin emisiunea „În slujba Cetății” de la Radio Galaxia, dar și la posturile locale Club TV și AXA TV. Octavian Butuza a fost și autorul mai multor volume, printre care „În inima cetății”, „Fericirea ca o rană”, „Durerea ca o vindecare” și „În căutarea luminii”, lucrări care i-au consolidat statutul de scriitor și eseist.

De-a lungul carierei a fost recompensat cu numeroase premii pentru poezie, reportaj de televiziune și jurnalism, iar din anul 1999 a devenit membru activ al Academy of Sciences din New York. A colaborat cu publicații de prestigiu precum „Tribuna”, „Familia”, „Convorbiri literare”, „Flacăra”, dar și cu cotidiene naționale, între care „Evenimentul Zilei” și „Cotidianul”.

Prin vitrina de carte organizată la Compartimentul Sala de lectură-Carte curentă, Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” aduce un omagiu celui care a contribuit semnificativ la dezvoltarea presei și culturii maramureșene, marcând împlinirea a 10 ani de la dispariția sa, la 29 iulie 2016.