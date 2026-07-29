România marchează astăzi, 29 iulie, Ziua Imnului Național, una dintre cele mai importante sărbători dedicate simbolurilor statului român. „Deșteaptă-te, române!”, cântecul care a însoțit momentele decisive din istoria țării, continuă să reprezinte un simbol al libertății, unității și identității naționale.

Cu acest prilej, Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș a transmis un mesaj prin care subliniază importanța imnului pentru români și pentru cei care poartă uniforma statului.

„Astăzi sărbătorim Ziua Imnului Național al României, un pilon sacru al identității și al libertății noastre. Pentru noi, jandarmii, fiecare intonare a Imnului Național aduce un sentiment profund de mândrie, responsabilitate și respect față de patrie și cetățeni”, au transmis reprezentanții instituției.

Jandarmii amintesc că versurile imnului evocă sacrificiul înaintașilor și reprezintă o sursă de inspirație pentru misiunea pe care o desfășoară zilnic în slujba comunității, aceea de a proteja cetățenii și de a asigura ordinea și siguranța publică. În mesajul adresat românilor, Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș îi invită pe toți să poarte în suflet acordurile imnului care a însoțit cele mai importante momente din istoria României.

„Astăzi, oriunde vă aflați, vă invităm să purtați în suflet acordurile care au scris istorie! La mulți ani Imnului Național! La mulți ani, România!”, este mesajul transmis de jandarmii maramureșeni.