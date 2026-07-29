Un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș demonstrează că performanța nu se oprește la uniformă. Comisarul-șef de poliție Buciuman Vasile, din cadrul Serviciului Criminalistic, a obținut rezultate remarcabile la competiția sportivă „Traversarea Tarniței”, desfășurată pe lacul Tarnița, unde participanții și-au testat limitele fizice și psihice în probe solicitante de înot și stand-up paddle (SUP).

În cadrul competiției, polițistul maramureșean s-a clasat pe locul V la proba de 1.500 de metri înot și pe locul VIII la proba de 6.000 de metri SUP, performanțe care confirmă pregătirea fizică, perseverența și disciplina necesare atât în sport, cât și în activitatea profesională.

Reprezentanții IPJ Maramureș subliniază că rezultatele obținute reflectă valorile care definesc un bun polițist: responsabilitate, ambiție, dorință de autodepășire și seriozitate.

„Meseria lui vorbește despre responsabilitate. Pasiunea lui vorbește despre caracter. Împreună, spun povestea unui om care demonstrează că nu doar alegerile pe care le faci, ci și modul în care te raportezi la ele conturează drumul către reușită”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Instituția l-a felicitat pe comisarul-șef Buciuman Vasile pentru rezultatele obținute și pentru exemplul pe care îl oferă atât colegilor, cât și comunității, demonstrând că excelența se construiește prin muncă, disciplină și perseverență, indiferent dacă provocările sunt întâlnite în timpul serviciului sau într-o competiție sportivă.