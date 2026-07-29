Locuitorii de pe mai multe străzi din municipiul Baia Mare vor rămâne fără apă potabilă joi, 30 iulie, în intervalul orar 09:00 – 16:00, ca urmare a unor lucrări de modernizare la rețeaua de distribuție.

Potrivit programului de intervenții al societății Vital, întreruperea este necesară pentru înlocuirea hidranților din rețeaua de apă potabilă.

Vor fi afectați consumatorii de pe următoarele străzi:

str. Victoriei (partea dreaptă, pe tronsonul cuprins între restaurantele PRONTO și VIVO MALL);

(partea dreaptă, pe tronsonul cuprins între restaurantele PRONTO și VIVO MALL); str. Toamnei ;

; str. Cristian ;

; str. Plevnei ;

; str. Vida Gheza ;

; str. Valea Borcutului ;

; str. Bilțiu Dăncuș ;

; str. Balla Jozsef.

Reprezentanții Vital precizează că lucrările fac parte din programul de modernizare și reabilitare a rețelei de distribuție a apei potabile. Deși acestea creează un disconfort temporar, investițiile sunt necesare pentru îmbunătățirea serviciilor și pentru asigurarea accesului la apă potabilă și la sistemul de canalizare în condiții optime.

Consumatorii din zonele afectate sunt sfătuiți să își asigure din timp rezervele de apă necesare pe durata întreruperii.