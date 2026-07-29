Asociația ASSOC continuă să sprijine integrarea tinerilor pe piața muncii prin programe de formare profesională finanțate din fonduri europene. În această lună a început cea de-a cincea serie a cursului de calificare în meseria de Tâmplar manual/artizanal (COR 752203), la care participă 18 tineri din Baia Mare și localitățile din împrejurimi.

Cursul este organizat gratuit în cadrul proiectului „Sprijin integrat pentru tineri”, implementat de ASSOC și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027.

Participanții au finalizat deja etapa teoretică, desfășurată online pe parcursul a 60 de ore, urmând să intre în perioada de practică în ateliere locale de specialitate. Aici vor avea ocazia să învețe meseria direct de la profesioniști și să își dezvolte competențele necesare pentru o viitoare carieră. Reprezentanții ASSOC subliniază că astfel de programe reprezintă o oportunitate importantă, în special pentru tinerii din mediul rural, unde accesul la formare profesională este mai redus. Proiectul urmărește să le ofere participanților șansa de a dobândi o calificare recunoscută și de a-și crește perspectivele de angajare.

Înscrierile rămân deschise și pentru viitoarele serii de curs. Persoanele interesate pot solicita informații suplimentare prin e-mail, la adresa assoc@assoc.ro.

Proiectul „Sprijin integrat pentru tineri” se desfășoară în perioada 1 septembrie 2025-31 august 2028 și este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027.