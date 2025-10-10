Primăria Comunei Strâmtura publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante în baza art. VII alin. (3) lit. a) din OUG nr. 156/2024 și art. VII alin. (7) din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ, respectiv lansează concurs pentru angajarea unui secretar.

Perioada de depunere a dosarelor:10.10.2025 – 29.10.2025 Persoana de contact: POP MARIA EMILIA, INSPECTOR Telefon: 0755609715, Fax: E-mail: primaria_stramtura@yahoo.comData de sustinere a probei scrise: 11.11.2025, ora 11:00:00

Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.