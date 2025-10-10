Ziua Mondială a Sănătății Mintale este marcată anual în data de 10 octombrie și în fiecare an OMS propune o temă de actualitate. Specialiștii de la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare a marcat această zi printr-un mesaj către comunitate.

„Sănătatea mintală este fundamentul unei vieți echilibrate, al relațiilor armonioase și al unei activități profesionale sustenabile.

Tema acestui an este „Accesul la servicii: Sănătatea mintală în situații de catastrofă și urgență”.

Într-un context global tot mai marcat de instabilitate, conflicte și fenomene extreme, sănătatea mintală devine nu doar o problemă individuală, ci una de interes comunitar major. În astfel de situații de criză, accesul rapid și eficient la servicii de sprijin psihologic și psihiatric poate face diferența între reziliență și traumă profundă.

Este esențial să ne amintim că sănătatea mintală nu este un lux, ci un drept fundamental. În fața suferinței și incertitudinii, solidaritatea, empatia și sprijinul comunitar devin resurse esențiale.

Promovarea sănătății mintale, reducerea stigmatizării și construirea unor mecanisme de suport accesibile sunt pași concreți către o societate mai echitabilă și mai rezilientă.

Astăzi, de Ziua Mondială a Sănătății Mintale, să reflectăm la rolul fiecăruia dintre noi în crearea unui mediu în care grija pentru echilibrul emoțional să fie o prioritate — nu doar în vremuri de criză, ci zi de zi!”, se arată în mesaj.