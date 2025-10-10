Duminică, 12 octombrie, a 21-a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va târnosi biserica Parohiei „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Trestia, Protopopiatul Lăpuș, după care va săvârși Sfânta Liturghie. Răspunsurile la strană vor fi oferite de membrii Grupului psaltic „Theologoos”.

Duminică, 12 octombrie, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din localitatea Târșolț, Protopopiatul Oaș, județul Satu Mare. După Sfânta Liturghie va fi săvârșită o slujbă de pomenire la împlinirea unui an de la trecerea la cele veșnice a părintelui Petru Costin. Răspunsurile la strană vor fi oferite de membrii Grupului psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”.