Iubitorii de natură sunt invitați sâmbătă, 6 iunie, să sărbătorească Ziua Mondială a Mediului printr-o drumeție organizată la aria naturală protejată „Creasta Cocoșului”, unul dintre cele mai spectaculoase obiective naturale din Maramureș.

Evenimentul face parte din proiectul de înființare a Geoparcului UNESCO Gutâi–Maramureș, susținut de Consiliul Județean Maramureș, și este organizat de Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Societatea Geologică a României, Societatea de Geografie – Filiala Maramureș, Asociația EcoLogic și Clubul de Turism Creasta Cocoșului.

Participanții vor avea ocazia să descopere frumusețea peisajelor montane și importanța conservării patrimoniului natural al zonei.

Programul deplasării:

Ora 09:00 – plecare din fața Sălii Sporturilor „Lascăr Pană” din Baia Mare;

Ora 09:30 – întâlnire pentru participanții care folosesc mașina personală, la Hanul din Pasul Gutâi.

Echipament recomandat: bocanci de munte; îmbrăcăminte adecvată condițiilor meteo; pelerină de ploaie; apă și gustări pentru prânz.

Organizatorii precizează că, în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile, o eventuală reprogramare va fi anunțată în data de 5 iunie, pe pagina de Facebook și pe site-ul Muzeului Județean de Mineralogie.

Participarea este o oportunitate excelentă pentru petrecerea unei zile în natură și pentru susținerea inițiativei de creare a Geoparcului UNESCO Gutâi–Maramureș.