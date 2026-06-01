Biserica romano-catolică „Sfânta Treime” din Baia Mare a „suferit”, în ultimii cinci ani, un amplu proces de renovare exterioară. Astfel, în seara de duminică, 31 mai, a venit rândul sărbătorii hramului și binecuvântarea bisericii, un lăcaș de cult cu o istorie de peste trei secole.

Lucrările care au început în 2020 s-au desfășurat în mai multe etape: consolidares capacelor turnurilor, înlocuirea structura șarpantei, aplicarea învelitorii din tablă. Apoi a urmat renovarea fațadei: elementele deteriorate au fost reparate și vopsite, iar statuile din lemn, sculptate în stil baroc, au fost și ele restaurate și reașezate la locul lor.

„Deteriorarea structurii acoperișului a reprezentat o provocare uriașă, dar am reușit să îl renovăm și să îl reparăm anul trecut. Elementele de lemn deteriorate ale șarpantei au fost înlocuite, iar biserica a fost acoperită cu o învelitoare de tablă de cupru. Acest lucru a fost important nu doar din motive estetice, ci și structurale, având în vedere infiltrațiile de apă din ce în ce mai frecvente. De asemenea, am vopsit pereții laterali și am reparat soclul. Acum, ca o intervenție finală, a început restaurarea portalului și readucerea elementelor sale din piatră la forma lor originală.

Este vorba despre un proces de lucru care se întinde pe cinci ani. Cred și văd că biserica nu este doar ziduri, tencuială și vopsea, ci o oglindă a comunității. Este bine să vedem solidaritatea și disponibilitatea de sacrificiu în această oglindă, este bine să vedem că locuitorii din Baia Mare văd aceste intervenții nu doar ca pe o oportunitate de a consolida clădirea bisericii, ci și ca pe una de a construi comunitatea și de a întări credința. Sunt foarte recunoscător celor care ne-au sprijinit financiar, ne-au încurajat spiritual și ne-au susținut în toate demersurile din ultimii ani. Mulțumesc guvernului Ungariei, autorităților locale și tuturor celor care poartă în inimile lor soarta celei mai vechi biserici baroce din Transilvania”, spune preotul paroh-protopop Szmutku Robert.

Construcția Bisericii Sfânta Treime este legată de iezuiții care s-au stabilit la Baia Mare în 1687. La acea vreme, aceștia nu dispuneau de niciun lăcaș de cult, deoarece bisericile Sfântul Martin și Sfântul Ștefan, care le-au fost încredințate în 1711, fuseseră lovite în repetate rânduri de fulgere. În 1714, au primit fonduri în valoare de 50.000 de forinți de aur de la episcopul de Nitra, Matyasovszky László.

Cu ajutorul acestei și a altor donații, au pus temeliile Bisericii Sfânta Treime în 1717 pe locul fostei biserici Sfântul Martin. După desființarea ordinului iezuit în 1773, Biserica Sfânta Treime a fost încredințată credincioșilor băimăreni de către Maria Tereza în 1786, ca biserică parohială. Conform stilului arhitectural al vremii, este o clădire cu două turnuri, fără clopot, care se apropie cel mai mult de versiunea spaniolă a stilului baroc. Biserica, veche de peste 300 de ani, este unul dintre cele mai valoroase monumente ale orașului și cea mai veche biserică barocă din Transilvania.

La evenimentul din seara de duminică, episcopul diecezan Schönberger Jenő a oficiat ceremonia de binecuvântare a bisericii renovate. Invitat de onoare au fost PS Vasile Bizău, episcop greco-catolic de Maramureș, preoți din cultele reformate și evanghelice, autorități locale și județene.