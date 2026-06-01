Graficul de mai jos arată probabil cea mai importantă statistică economică. Mai importantă decât PIB-ul. Mai importantă decât dobânda. Este evoluția ratei sărăciei în Argentina.

Milei a ajuns la putere în decembrie 2023.

Atunci peste 100 de „mari economiști” ai lumii, în frunte cu Thomas Piketty, au scris o scrisoare deschisă poporului Argentinian în care îi spuneau că va fi prăpăd dacă îl aleg pe Javier Milei.

Argentinienii l-au ales. Iar el, contrar politicienilor din România, chiar a făcut reforme. Nu doar a vorbit despre asta. Iar sărăcia, indicatorul pe care îl vedeți mai jos, a scăzut de la 42% cât era la început, la 28%. În doar doi ani.

Milioane de argentinieni au fost scoși din sărăcie în doar doi ani. Ați crede că „marii economiști” s-ar uita mai atent la ce s-a întâmplat. Dar nu. Persistă în a recomanda mereu mai mult socialism.

Ce a făcut Javier Milei versus ce a făcut guvernul României? Haideți să ne uităm mai atent.

1) Milei nu a crescut taxele. Deși și lui „marii economiști” îi spuneau că „trebuie”.

Guvernul în România a crescut masiv taxele, a 5-a oară în ultimii 3 ani.

2) Milei a tăiat cheltuielile. Și nu cu puțin. A început de sus în jos. Echivalentul PNDL-ului lor, l-a tăiat din prima cu 98%. Adică l-a dus aproape la zero.

Guvernul român a continuat creșterea cheltuielilor. În bugetul pe anul 2026, guvernul a propus creșterea cheltuielilor cu încă 55 de miliarde de lei. Același guvern anunță noi scheme mari de miliarde. Parlamentul tocmai a mai trecut noi scheme de ajutor de stat (toate partidele au votat pentru). Iar a 3-a lege a salarizării unitare crește din nou salariile la stat cu încă 8 miliarde de lei. Deci nu scade nicio cheltuială la stat. Scad doar veniturile dumneavoastră ca să crească în continuare statul.

3) În final Milei a tăiat deficitul în Argentina de la -5.2% la +0.2%. Adică l-a dus pe excedent. Totul într-un singur an. Fără creșteri de taxe. Numai prin scăderi de cheltuieli.

În România, deficitul a scăzut doar de la -8.7% la -7.6%, iar asta prin creșteri masive de taxe și o transformare contabilă a unor bani europeni în venituri (caz excepțional).

4) Companii de stat. Milei a privatizat deja multiple companii mari de stat (19 companii). Și continuă procesul de privatizare. Nu listare, nu vânzare de pachete minoritare, ca să ne prefacem că facem ceva, dar de fapt nu facem nimic.

În România, nu doar că guvernul nici nu încearcă măcar să facă vreo privatizare, dar numărul companiilor de stat a mai crescut cu încă două. Guvernul a naționalizat un combinat a cărui producție o va subvenționa. Statul român va fi singurul stat UE care deține un combinat de îngrășăminte chimice. Și a mai înființat încă o bancă de stat. Două nu erau suficiente. Acum avem trei.

5) Milei a și debirocratizat masiv. De facto nu aveai voie să cumperi valută în Argentina până la Milei. Aveau peste 40 de cursuri de schimb reglementate în funcție de industrie și cine a făcut lobby pentru ce. Inclusiv un curs al dolarului „Coldplay”, pentru că atunci când au aflat cât e cursul de schimb oficial, Coldplay a zis că nu mai vine să facă concert în Buenos Aires. Așa că le-au făcut un curs de schimb special pentru ei, ca să vină totuși să țină concertul.

În România, guvernul a mers în sens opus. Guvernul a crescut capitalul social minim ca să descurajeze înființarea de firme noi. Ne-a spus că a făcut asta pentru că ne cere UE. Iar la câteva luni mai târziu UE a lansat un nou model de firmă cu capital social minim zero. Deci, evident, că nu ne cerea UE nimic. Asta pentru când vă întrebați de unde vine anti-europenismul.

Diferența între Argentina și România e diferența între a face ce trebuie și a persista în greșeală.

Ei au făcut ce trebuie, noi am făcut cultul personalității. De aceea la ei milioane de oameni au ieșit din sărăcie și au creștere economică semnificativă. Pe când în România, tot crește sărăcia și economia scade.

Poate să nu vă placă excentricitatea lui Javier Milei. Poate să nu vă placă politica externă a lui Javier Milei. Pot să nu vă placă multe la Javier Milei. Dar dacă ne dorim cu adevărat să dezvoltăm societatea și să eradicăm sărăcia, atunci politicile liberal-libertariene aplicate de Javier Milei sunt singura soluție.

Claudiu Năsui, politician