Primăria Municipiului Baia Mare anunță că, ieri, 9 octombrie 2025, a fost semnat contractul de execuție pentru proiectul „Reabilitare și modernizare Cinematograf Dacia”. Proiectul vizează punerea în valoare a patrimoniului urban și îmbunătățirea calității fondului construit, prin aducerea imobilului la standarde moderne de funcționare și siguranță.



”Am încheiat ultima mare etapă birocratică din acest drum anevoios spre reabilitarea Cinematografului Dacia, am semnat contractul de execuție a lucrărilor și am dat ordinul de începere. Începând de acum, ne bazăm pe constructori că vor face exact ceea ce și-au asumat, să transforme acest spațiu uitat în cel mai modern centru multifuncțional cultural și educațional, destinat în special tinerilor băimăreni. Proiectul prevede, în primul rând, consolidarea clădirii și refacerea arhitecturii și a fațadei inițiale, așa cum a fost concepută inițial, în 1967. La interior, însă, vom avea un spațiu modern cu echipamente performante, un ascensor panoramic din sticlă și toate condițiile necesare pentru a găzdui proiecții de film, spectacole, conferințe și evenimente comunitare de anvergură”, a declarat Ioan Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.



Sala mare va fi dotată cu gradene retractabile și va avea o capacitate totală de 661 de locuri, dintre care 330 în gradena inferioară și 331 în cea superioară. Vor fi amenajate, de asemenea, spații pentru ateliere, o zonă de restaurante la parter și la etajul al treilea, precum și terase exterioare cu peste 100 de locuri. De asemenea, proiectul include și montarea unui sistem de panouri fotovoltaice.



Contractul de execuție semnat are o valoare de 39.867.733 lei cu TVA inclus. Valoarea totală a investiției este de 70.120.479,66 lei (cu TVA), dintre care 52.863.426,64 lei (cu TVA) provin din fonduri guvernamentale, prin Programul de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar restul de 17.257.053,02 lei (cu TVA) reprezintă contribuția Primăriei Municipiului Baia Mare. Termenul de execuție al lucrărilor este de 24 de luni.

