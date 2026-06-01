Cu profundă tristețe, colectivul Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș a primit vestea trecerii la cele veșnice a profesoarei Alexandrina Botiș.

Cadru didactic apreciat, om de o aleasă noblețe sufletească și director dedicat, Alexandrina Botiș a fost, de-a lungul anilor, un partener apropiat al instituției noastre, implicându-se cu generozitate în numeroase proiecte și activități culturale desfășurate împreună. Prin profesionalismul său, prin respectul față de educație și prin dragostea pentru valorile autentice ale comunității, a lăsat o amprentă de neșters în inimile celor care au avut privilegiul să o cunoască.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate! Dumnezeu să o odihnească în pace!