Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel va începe în 2026 pe 8 iunie și va dura 21 de zile, fiind cea mai îndelungată perioadă de pregătire spirituală dedicată celor doi apostoli din ultimii opt ani. Stabilit în funcție de data Paștelui și de sărbătoarea Rusaliilor, acest interval ocupă un loc important în calendarul ortodox, marcând un timp de rugăciune, reculegere și apropiere de valorile creștine înaintea praznicului din 29 iunie.

Dincolo de regulile alimentare și de tradițiile asociate acestei perioade, Postul Sfinților Apostoli reprezintă pentru credincioși un timp al reflecției și al întăririi credinței, pregătind una dintre cele mai importante sărbători din calendarul bisericesc.

Spre deosebire de celelalte posturi importante din calendarul ortodox, perioada dedicată Sfinților Apostoli Petru și Pavel nu are o durată fixă, aceasta fiind stabilită în funcție de data Paștelui. Din acest motiv, numărul zilelor de post diferă de la un an la altul. În 2026, așezarea sărbătorilor pascale în calendarul bisericesc a făcut ca intervalul dintre Rusalii și praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel să fie mai mare decât în anii precedenți. Ca urmare, credincioșii vor parcurge 21 de zile de pregătire spirituală, ceea ce transformă această perioadă în cea mai lungă din ultimii opt ani.

Potrivit rânduielii ortodoxe, postul începe în fiecare an în lunea care urmează Duminicii Tuturor Sfinților, sărbătoare marcată în prima duminică după Rusalii. În 2026, începutul acestei perioade de reculegere și pregătire sufletească va fi pe 8 iunie, iar încheierea va avea loc în ajunul sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, celebrată anual pe 29 iunie.

Deși Postul Sfinților Petru și Pavel din 2026 va fi cel mai lung din ultimii opt ani, rânduiala ortodoxă include numeroase zile în care este permis consumul de pește, ceea ce face ca regulile alimentare să fie mai puțin restrictive decât în cazul altor posturi importante din calendarul bisericesc.

Conform calendarului ortodox, dezlegările la pește sunt prevăzute în mai multe zile din intervalul 8 – 28 iunie, inclusiv în anumite zile de luni, sâmbătă și duminică. Totodată, în zilele de marți și joi sunt acordate dezlegări la untdelemn și vin, potrivit rânduielii specifice acestei perioade. În plus, consumul de pește este permis și cu prilejul unor sărbători religioase importante marcate în timpul postului.