Campionatul Diviziei A1 de volei masculin se reia cu prima etapă a returului în care Știința Explorări Baia Mare v întâlni, pe teren propriu, lidera clasamentului, SCM Zalău.

Partida este programată mâine (sâmbătă), 10 ianuarie, de la ora 17.00, și va fi arbitrată de Octavian Diaconiță și Cristian Ouatu (Piatra Neamț), în timp ce Mircea Gătej (Bistrița) va fi observator.