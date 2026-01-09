Campionatul Diviziei A1 de volei masculin se reia cu prima etapă a returului în care Știința Explorări Baia Mare v întâlni, pe teren propriu, lidera clasamentului, SCM Zalău.
Partida este programată mâine (sâmbătă), 10 ianuarie, de la ora 17.00, și va fi arbitrată de Octavian Diaconiță și Cristian Ouatu (Piatra Neamț), în timp ce Mircea Gătej (Bistrița) va fi observator.
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...Citeste mai mult
Lasă un răspuns