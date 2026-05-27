Pony&Farm Club – Ferma animalelor pregătește un eveniment dedicat Zilei Copilului 2026, programat pentru 30 mai, între orele 13:00 și 20:00, într-un cadru natural ce promite activități pentru întreaga familie. Organizatorii anunță o zi plină de jocuri, interacțiune cu animalele, activități recreative și momente de relaxare, evenimentul fiind gândit ca o experiență completă în aer liber pentru copii și părinți deopotrivă.

Atmosfera va fi completată de o zonă culinară diversificată. Deserturile vor fi asigurate de „Delicii a la Ale”, iar foodtruck-ul B-OWL va oferi preparate pentru cei prezenți. Pentru adulți va fi amenajată și o zonă de relaxare cu cafea și narghilea, pusă la dispoziție de Flatout.bm.

De asemenea, zona de odihnă pentru părinți va fi amenajată cu beanbag-uri oferite de SuperSki Cavnic, contribuind la crearea unui spațiu confortabil în timp ce copiii participă la activități.

Evenimentul își propune să aducă împreună familiile într-un cadru relaxat, în mijlocul naturii, cu accent pe joacă, comunitate și experiențe memorabile.