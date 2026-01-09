𝗖𝗔𝗦 𝗠𝗮𝗿𝗮𝗺𝘂𝗿𝗲𝘀̦ 𝘃𝗮̆ 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗮𝘇𝗮̆: pentru 𝗮𝗻𝘂𝗺𝗶𝘁𝗲 𝗮𝗳𝗲𝗰𝘁̦𝗶𝘂𝗻𝗶 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗲 𝘀̦𝗶 𝗰𝗿𝗼𝗻𝗶𝗰𝗲, 𝗻𝘂 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝗮𝗿 𝗯𝗶𝗹𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲𝗿𝗲. Regula se aplică pentru 𝗼 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮̆ 𝗱𝗲 𝟲𝟯 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗶 𝗱𝗲 𝗮𝗳𝗲𝗰𝘁̦𝗶𝘂𝗻𝗶 𝘀̦𝗶 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁̦𝗶𝗶 𝗰𝗹𝗶𝗻𝗶𝗰𝗲. Dumneavoastră vă puteți programa direct în ambulatoriul de specialitate clinică.

✅ 𝗜. 𝗣𝗮𝘁𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗶 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗶𝗰𝗲 𝘀̦𝗶 𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁̦𝗲 𝗺𝗮𝗷𝗼𝗿𝗲: infarct miocardic, angină instabilă, insuficiențe cardiacă/respiratorie/renală (dializă, predializă), posttransplant, arsuri severe, dispozitive cardiace;

✅ 𝗜𝗜. 𝗢𝗻𝗰𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲 𝘀̦𝗶 𝗵𝗲𝗺𝗮𝘁𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲: oncologie/oncohematologie, leucemii, limfoame, hemofilie, talasemie;

✅ 𝗜𝗜𝗜. 𝗕𝗼𝗹𝗶 𝗺𝗲𝘁𝗮𝗯𝗼𝗹𝗶𝗰𝗲 𝘀̦𝗶 𝗲𝗻𝗱𝗼𝗰𝗿𝗶𝗻𝗲: diabet, boli endocrine majore, obezitate pediatrică;

✅ 𝗜𝗩. 𝗡𝗲𝘂𝗿𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲 𝘀̦𝗶 𝗽𝘀𝗶𝗵𝗶𝗮𝘁𝗿𝗶𝗲: schizofrenie, autism/ADHD, demențe, SM, Parkinson, epilepsie, post AVC;

✅ 𝗩. 𝗜𝗻𝗳𝗲𝗰𝘁̦𝗶𝗼𝗮𝘀𝗲 𝘀̦𝗶 𝘀𝗮̆𝗻𝗮̆𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮̆: HIV/SIDA, TB, hepatite cronice B/C/D în tratament, sifilis primar/secundar;

✅ 𝗩𝗜. 𝗠𝗮𝗺𝗮 𝘀̦𝗶 𝗰𝗼𝗽𝗶𝗹𝘂𝗹: sarcină cu risc, copil 0–1 an, oftalmologie pediatrică (0–18 ani);

✅ 𝗩𝗜𝗜. 𝗔𝗹𝘁𝗲 𝗮𝗳𝗲𝗰𝘁̦𝗶𝘂𝗻𝗶 𝗰𝗿𝗼𝗻𝗶𝗰𝗲 𝘀𝗲𝘃𝗲𝗿𝗲: reumatologie, glaucom/macular, astm/bronșiectazie, psoriazis sever, postoperator până la vindecare.

💬„𝑆𝑐𝑜𝑝𝑢𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑢𝑖 𝑔ℎ𝑖𝑑 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑎̆ 𝑣𝑎̆ 𝑠𝑐𝑢𝑟𝑡𝑒𝑧𝑒 𝑑𝑟𝑢𝑚𝑢𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑠̦𝑖 𝑠𝑎̆ 𝑣𝑎̆ 𝑎𝑗𝑢𝑡𝑒 𝑠𝑎̆ 𝑎𝑗𝑢𝑛𝑔𝑒𝑡̦𝑖 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑 𝑙𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡 𝑎𝑡𝑢𝑛𝑐𝑖 𝑐𝑎̂𝑛𝑑 𝑏𝑜𝑎𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎̆.”, Adrian Mădăras, 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹, 𝗖𝗮𝘀𝗮 𝗱𝗲 𝗔𝘀𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮̆𝗿𝗶 𝗱𝗲 𝗦𝗮̆𝗻𝗮̆𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗮𝗺𝘂𝗿𝗲𝘀̦