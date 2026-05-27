De 1 Iunie, Academia de Robotică Baia Mare va organiza o activitate dedicată copiilor în Parcul Mare din Baia Mare, unde cei mici vor putea descoperi, într-un mod interactiv și accesibil, lumea construcțiilor și a roboticii. Evenimentul face parte din programul dedicat Zilei Internaționale a Copilului organizat de Primăria Municipiului Baia Mare, aducând în spațiul public activități educative menite să stimuleze curiozitatea și creativitatea copiilor.

Reprezentanții Academiei de Robotică au pregătit un spațiu interactiv în care participanții vor putea experimenta concepte de bază din domeniul roboticii, într-un format adaptat vârstei lor, combinând joaca cu învățarea.

Organizatorii își propun să apropie copiii și părinții de noile tehnologii și să ofere o experiență educativă într-un cadru relaxat, în aer liber, chiar în inima orașului.