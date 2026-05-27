Organizatorii competiției Mogoșa Race 2026 au prezentat tricoul oficial al ediției din acest an, un element simbolic dedicat participanților la cursele de Cros, Semimaraton și Mogoșa Fun Run.

Tricoul este descris de organizatori ca fiind mai mult decât un echipament sportiv, ci o amintire a experienței trăite pe traseele montane, într-o zi dedicată sportului, naturii și comunității de alergători. Potrivit anunțului, toți participanții înscriși și confirmați la probele menționate beneficiază deja de tricoul oficial, însă acesta este disponibil în ediție limitată. Organizatorii îi încurajează pe cei interesați să se înscrie în continuare, subliniind caracterul exclusiv al ediției din acest an.

Evenimentul face parte din seria de competiții sportive desfășurate în zona Mogoșa, care îmbină alergarea montană cu promovarea unui stil de viață activ și a peisajelor naturale din Maramureș.

