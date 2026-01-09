Drumarii au ajuns și pe DJ 182B la intervenția directă a președintelui Consiliului Județean Maramureș, iar explicația este una simplă: Tronsonul DJ 182B, de la ieșirea din Baia Mare până la intersecția cu Coaș este predat spre reabilitare firmei OPENTRANS, care este responsabilă inclusiv de deszăpezire pe durata contractului. De la Coaș spre Remetea Chioarului și până la Șomcuta Mare, deszăpezirea este asigurată de Societatea Drumuri și Poduri Maramureș, aflată în subordinea Consiliul Județean Maramureș.

„Din păcate, pe tronsonul aflat în responsabilitatea OPENTRANS, de două zile nu s-a intervenit deloc. Drumul a devenit nu doar acoperit de zăpadă, ci foarte periculos, înghețat, iar sesizările primite de la maramureșeni au fost tot mai numeroase. În mod normal, nu avem voie să intervenim pe un drum aflat în reabilitare, unde responsabilitatea aparține exclusiv executantului. Dar siguranța oamenilor este mai importantă decât orice procedură. De aceea, am decis să cer colegilor de la Drumuri și Poduri Maramureș să intre pe acest tronson și să facă deszăpezirea, chiar dacă nu aveau utilaje alocate pentru această zonă și chiar dacă oamenii sunt epuizați, fiind de peste o săptămână zi și noapte pe traseu.”, spune președintele CJ.

Pentru firma care nu și-a respectat obligațiile contractuale, vă asigur că vor exista penalizări, așa cum prevede legea.