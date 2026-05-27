Un webinar internațional dedicat educației în limba ucraineană a evidențiat, recent, modelul românesc de susținere a învățământului în limbile minorităților, considerat un exemplu de bune practici la nivel european și global. Evenimentul a fost organizat de Congresul Mondial al Ucrainenilor împreună cu Uniunea Ucrainenilor din România și a reunit reprezentanți ai diasporei ucrainene din mai multe țări, cadre didactice, inspectori școlari și specialiști din domeniul educației din România și Ucraina.

Întâlnirea online a fost moderată de Lyuba Lyubchyk, președinte al Consiliului Mondial de Coordonare a Educației din cadrul Congresului Mondial al Ucrainenilor, împreună cu Maria Szabo-Condrei, președinta Comisiei de educație și știință a UUR. În cadrul evenimentului au fost prezentate mai multe teme, de la fundamentul legislativ al educației în limba ucraineană în România, până la exemple concrete de organizare a procesului educațional în județe precum Maramureș, Suceava, Timiș, Botoșani, Arad și Satu Mare.

Reprezentanții români au evidențiat rolul instituțiilor educaționale și al comunității ucrainene în păstrarea limbii materne și a identității culturale, precum și importanța resurselor educaționale moderne și a proiectelor dedicate elevilor.

Participanții internaționali au apreciat modelul implementat în România, considerându-l un exemplu eficient de conservare a limbii și identității culturale în rândul minorităților, dar și un reper de colaborare educațională transnațională.

Sursa: Uniunea Ucrainenilor din România