„Banii? Nu-mi pasă. Acum sunt bolnavă cu adevărat și sunt o femeie terminată”, a declarat Daniela.

O femeie din Italia a urmat ani la rând cure grele – chimioterapie, cortizon și steroizi – pentru un limfom intestinal care, ulterior, a fost infirmat de o nouă biopsie.

Acum, Curtea de Apel din Florența a decis că spitalul universitar din Pisa trebuie să o despăgubească pe femeie, Daniela Montesi, majorând semnificativ suma stabilită inițial.

Potrivit ANSA, instanța de apel a obligat Agenția Spitalicească-Universitară din Pisa (AOUP) să achite peste 470.000 de euro, după ce, în primă instanță, Tribunalul din Pisa stabilise un despăgubire de 295.000 de euro.

Totul a început în 2006, când femeia s-a prezentat la spitalul din Volterra (provincia Pisa) pentru o intervenție ortopedică. Analizele făcute înainte de internare au indicat o anomalie a numărului de globule albe, iar operația a fost amânată; documentele medicale au fost trimise către AOUP din Pisa.

După o biopsie de măduvă și una intestinală, medicii au pus diagnosticul de limfom non-Hodgkin indolent, tip MALT, cu localizare preponderent intestinală.

În baza acestei concluzii, pacienta a fost supusă, din ianuarie 2007 până în mai 2011, unor tratamente repetate cu chimioterapie, cortizon și steroizi. Ulterior, o nouă biopsie efectuată la Genova a exclus prezența tumorii, iar curele au fost oprite.

După un demers extrajudiciar care nu a dus la o soluție, femeia italiancă a deschis acțiune în fața Tribunalului civil din Pisa. AOUP s-a apărat susținând că situația clinică era complexă și greu de diagnosticat, afirmând totodată că tratamentul aplicat ar fi fost corect.

Totuși, expertiza tehnică dispusă de tribunal a indicat că nu exista necesitatea unui astfel de tratament, deoarece ipoteza de limfom nu era susținută nici de rezultatele investigațiilor și consultațiilor, nici de simptomele reclamate de pacientă.

În 2024, Tribunalul din Pisa a dispus deja plata unei sume de aproximativ 300.000 de euro, însă avocata Soniei Ticciati a contestat cuantumul despăgubirilor, considerându-l prea mic, iar cazul a ajuns în apel.

Decizia Curții de Apel și efectele: invaliditate majorată și „personalizarea” daunelor

Curtea de Apel din Florența a crescut despăgubirile, stabilind o invaliditate permanentă de 60% (față de 40% în primă instanță) și a recunoscut „personalizarea” prejudiciului, invocând impactul major asupra vieții psihologice și cotidiene.

Consecințele descrise în dosar au inclus afectarea activității profesionale: femeia lucra într-o companie de asigurări și a fost obligată să își reducă implicarea, iar la un moment dat i-a fost retras și permisul de conducere.

În relatările publice despre caz, Daniela Montesi – prezentată ca mamă a doi copii și descrisă ca având astăzi 65 de ani – spune că verdictul nu îi schimbă starea:

„Banii? Nu-mi pasă. Acum sunt bolnavă cu adevărat și sunt o femeie terminată.”

Ea susține că sistemul ei imunitar a fost „distrus de acele tratamente greșite, inutile și nocive” și afirmă că, deși ar fi vrut să participe la ședința de apel, se afla în spital pentru a trata afecțiuni care îi atacă sistemul imunitar.

Instanța a motivat că majorarea despăgubirilor se justifică și prin „angoasa și suferința extraordinare” pe care diagnosticul de limfom „în fază terminală” ar fi produs-o.

Prin hotărârea de apel, AOUP este obligată să achite suma majorată stabilită de instanță, decizia consemnând atât nivelul de invaliditate, cât și efectele de durată asupra vieții personale și profesionale ale femeii.