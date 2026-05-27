Elevii Liceul Teoretic „Bogdan-Vodă” Vișeu de Sus au obținut o performanță notabilă la etapa județeană a concursului „Sanitarii Pricepuți”, reușind să se claseze pe locul al III-lea. Competiția a pus la încercare cunoștințele și abilitățile elevilor în acordarea primului ajutor, dar și spiritul de echipă, rapiditatea de reacție și capacitatea de a gestiona situații de urgență. Reprezentanții liceului au demonstrat seriozitate și implicare, transformând participarea la concurs într-o experiență educativă relevantă.

Echipajul care a obținut rezultatul este format din elevele Oana Coman, Andreea Șimon, Andra Urda, Elena Pașcu, Maya Rad și Giorgiana Chiș, coordonate de profesoara Alina Ruscovan. Pregătirea echipei a beneficiat și de sprijinul medicului Ichim Alin, implicat în formarea elevilor.

Concursul „Sanitarii Pricepuți” este o competiție cu tradiție, dedicată dezvoltării competențelor de prim ajutor în rândul tinerilor și promovării spiritului civic și a responsabilității în situații de urgență.

Rezultatul obținut confirmă nivelul de pregătire al elevilor din Vișeu de Sus și implicarea cadrelor didactice în formarea unei generații responsabile și bine pregătite pentru situații reale.