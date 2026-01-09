Incendiu de proporții la Lăpușel. O anexă gospodărească arde cu flăcări care se văd de la mare distanță.
ACTUALIZARE 2: Incendiul a fost lichidat
ACTUALIZARE1:
Pompierii intervin în acest moment pentru lichidarea unui incendiu produs la o proprietate din localitatea Recea.
La fața locului s-au deplasat echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Baia Mare, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, și un echipaj al Punctului de Lucru Șomcuta Mare, cu o autospecială.
La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta la o rulotă și la pomi fructiferi pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați.
În acest moment, incendiul este localizat, pompierii acționând pentru lichidarea focarului.
Nu au fost raportate victime.
Vom reveni
