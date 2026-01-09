Sub coordonarea Serviciului de Investigații Criminale, polițiștii efectuează căutări pentru găsirea unei femei de 39 de ani din localitatea Coltău.

Aceasta ar fi plecat la data de 5 ianuarie a.c de pe raza municipiului Baia Mare și nu s-ar mai fi întors.

POP AMALIA MARIA de 39 de ani are următoarele semnalmente: 160 cm înălțime, 57 de kg, culoarea părului șaten, ochi verzi.

Persoanele care pot oferi informații care să conducă la depistarea femeii sunt rugate să sune la numărul unic de urgență – 112 ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.