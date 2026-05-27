Terenul de sport din Ocna Șugatag a găzduit o zi plină de activități sportive și momente dedicate familiei, în cadrul unui eveniment care a reunit copii și părinți pe terenul de fotbal. Participanții au avut ocazia să joace împreună mai multe meciuri amicale, într-o atmosferă relaxată și prietenoasă, accentul fiind pus pe mișcare, fair-play și timpul petrecut în familie.

Organizatorii au transmis mulțumiri Ancăi Popșe pentru inițiativă, profesorului Vladimir Semeniuc pentru implicare și primarului Ioan Oanea pentru susținerea acordată evenimentului.

De asemenea, au fost apreciați toți părinții și copiii care au participat la activitate și au contribuit la transformarea zilei într-un moment dedicat sportului, comunității și familiei.